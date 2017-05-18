Больницу Франкфурта-на-Майне, кажется, отмыли от смертельно опасных микробов
http://www.medikforum.ru - Добавил mechone в категорию Инфекционные болезни
Опасную инфекцию обнаружили у пяти пациентов, три из которых скончались. О двух других больных сообщалось, что они находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в интенсивном уходе и лечении.
По слухам, администрация больницы давно знала об инфекции, но старалась не распространять информацию. Общественность узнала о проблеме благодаря активности СМИ. Теперь, после дезинфекции и перехода на новые дезинфицирующие средства есть надежда на прекращения распространения инфекции, хотя и очень небольшая.
LentaInform
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СМИ2
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