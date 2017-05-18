Кишечные бактерии могут вызвать инсульт
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Наблюдая за двумя популяциями мышей на протяжении нескольких поколений, исследователи выяснили, что даже при сохранении опасных мутаций мыши способны вырабатывать устойчивость к подобным поражениям мозга. И, что интересно, у мышей, в мозгу которых развивались мальформации, также образовывались и абсцессы в брюшной области. Они появлялись после инъекций, которые в ходе исследования получали все мыши.
Дальнейший анализ показал, что при введении эндотоксинов бактерий Bacteroides fragilis, в большом количестве содержащихся в кишечнике, у мышей с мутациями мальформации развивались, а у обычных – нет. Грамотрицательные бактерии влияют на поведение клеток, и у генетически измененных мышей они вызывали разрастание клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов головного мозга.
Введение антибиотиков вызвало уменьшение количества бактерий на 96% – и настолько же снизилась частота возникновения сосудистых поражений.
Listis
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LentaInform
СМИ2
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