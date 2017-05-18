Стимуляция мозга на неделю "вернула к жизни" людей в коме
http://www.meddaily.ru - Добавил wapster в категорию Неврология
После ученые провели второе исследование с 16 пациентами, у которых был поврежден мозг. Эти люди уже минимум три месяца не могли общаться. Исследователи стимулировали мозг половины пациентов по 20 минут в день в течение 5 дней. Остальные пациенты получали плацебо-стимуляцию.
К концу недели два человека смогли ответить на вопросы, двигая частями тела. Еще у девяти пациентов появились новые признаки сознания. В группе, получавшей плацебо стимуляцию, изменений не произошло. Положительный эффект сохранялся до одной недели. Специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.
Gnezdo
LentaInform
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