Стимуляция мозга на неделю "вернула к жизни" людей в коме

Специалисты из Льежского университета использовали транскраниальную стимуляцию постоянным током. Специалисты размещали у 13 человек в состоянии минимального сознания и 2 пациентов в вегетативном состоянии электроды на голове над префронтальной корой. Данная часть мозга контролирует сознание. Благодаря стимуляции мозга у пациентов появились признаки сознания. У двух человек заметили выраженную ответную реакцию. Они начали двигать частями тела.После ученые провели второе исследование с 16 пациентами, у которых был поврежден мозг. Эти люди уже минимум три месяца не могли общаться. Исследователи стимулировали мозг половины пациентов по 20 минут в день в течение 5 дней. Остальные пациенты получали плацебо-стимуляцию.К концу недели два человека смогли ответить на вопросы, двигая частями тела. Еще у девяти пациентов появились новые признаки сознания. В группе, получавшей плацебо стимуляцию, изменений не произошло. Положительный эффект сохранялся до одной недели. Специалисты подчеркивают: необходимы дальнейшие исследования.