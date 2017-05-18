Ученые нашли новую мишень для антидепрессантов
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Специалисты провели исследование на мышах. Грызунам с "выключенными" опиоидными мю-рецепторами тианептин не помогал. По словам исследователей, метаболит тианептина MCS можно использовать для создания новых антидепрессантов, обладающих высокой эффективностью.
Кстати, ранее ученые создали назальный спрей, способный справиться с депрессией всего за несколько минут. В этом его главное преимущество перед существующими антидепрессантами, которые нужно принимать в течение нескольких месяцев. Спрей помог людям с депрессией, устойчивой к другим лекарствам. Положительный эффект сохранялся несколько недель.
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
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