Ученые нашли новую мишень для антидепрессантов

Тианептин - трициклический антидепрессант, стимулирующий обратный захват серотонина нейронами коры головного мозга и гиппокампа. До сих пор о механизме его действия было известно мало. Теперь исследователи из Медицинского центра Колумбийского университета обнаружили: типнептин работает благодаря опиоидным мю-рецепторам.Специалисты провели исследование на мышах. Грызунам с "выключенными" опиоидными мю-рецепторами тианептин не помогал. По словам исследователей, метаболит тианептина MCS можно использовать для создания новых антидепрессантов, обладающих высокой эффективностью.Кстати, ранее ученые создали назальный спрей, способный справиться с депрессией всего за несколько минут. В этом его главное преимущество перед существующими антидепрессантами, которые нужно принимать в течение нескольких месяцев. Спрей помог людям с депрессией, устойчивой к другим лекарствам. Положительный эффект сохранялся несколько недель.