Картофельные ванны разглаживают кожу

Когда мы устаем после тяжелого рабочего дня или просто у нас плохое настроение, первое, что приходит в голову, — это принять ванну.Она не только освежает, но и отлично бодрит, снимает напряжение. Мы это чувствуем, поэтому так любим, купаться. Мы принимаем ванны от простых прохладных или холодных до теплых, с добавлением разнообразных трав и других природных компонентов. Если у Вас сухая кожа, лучше всего принимать смягчающие ванны, которые благотворно влияют на сухую и склонную к раздражению кожу.Для этого добавьте в горячую ванну 300 г овсяных хлопьев 250 г картофельного крахмала. Несколько минут подождите, чтобы вода остыла до 30° С. Принимать крахмальную или овсяную ванну нужно 20 минут. После этого постойте под теплым душем, постепенно охлаждая кожу. Процедуру закончите теплым душем. Хорошее действие на кожу оказывают картофельно-глицериновые ванны. Они не только смягчают кожу, но и отлично освежают ее.