Бесплодие психологически уничтожает мужчин

Целью исследования было измерить, как влияет диагноз бесплодие на личное состояние, социальную адаптацию, секс и брачные отношения среди мужчин. Урологи изучили 357 мужчин в бесплодных парах из восьми клиник репродуктивного здоровья. Участники прошли специально разработанное письменное очное и телефонное анкетирование. Из них 47% сообщили, что ни у мужчины, ни у женщины в паре нет проблем с зачатием, 12% признались, что дело в них, в мужчинах. У 16% пар проблемы с зачатием имели место и у мужчин, и у женщин. Еще 25% мужчин не смогли назвать причину отсутствия детей в своей семье.Традиционно называемое «скрытой болезнью» мужчин, психологическое бесплодие воздействует на здоровье сильного пола пока не известным врачам образом. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California), США, в сотрудничестве с доктором Полом Туреком (Paul Turek), известным на всю Америку урологом и специалистом по мужскому бесплодию, попытались приоткрыть завесу над данной проблемой.«Так как мужское бесплодие — широко распространенная, но, к сожалению, часто замалчиваемая проблема, важно понять ее истинное влияние на мужское здоровье и отношения с противоположным полом», — сказал доктор Турек. «Наш опрос впервые показал, что мужское бесплодие — такое же заболевание, как и любое другое. И в тоже время оно имеет очень серьезное влияние на благополучие мужчины, пары и семьи». Очевидно, что диагноз бесплодия резко усиливает социальный стресс у мужчин в бездетных семьях. Это отражается на качестве личной жизни, у них падает сексуальность.Приблизительно каждая восьмая пара, а это только в США — 7,3 миллиона человек, имеет проблемы с зачатием. В половине из этих случаев причиной отсутствия детей является именно мужское бесплодие. Во всем мире мужское бесплодие затрагивает от 10% до 15% пар репродуктивного возраста. Справедливости ради надо отметить, что в большинстве случаев эта проблема поддается лечению, пишет Infox.Если Вам поставили диагноз «мужское бесплодие», то разработанные доктором Тереком рекомендации — для Вас:1. Возьмите данный вопрос под свой контроль. Будьте активны и повышайте свое образование в этом вопросе, поскольку это поможет обрести контроль над ситуацией и спокойнее принимать важные решения.2. Запишитесь на прием к специалисту по мужскому бесплодию. Обычно это урологи, которые специализируются в вопросах мужского бесплодия и обладают обширным опытом в лечении этого угнетающего недуга. Они также в курсе самых эффективных методов лечения.3. Говорите открыто с Вашим партнером о своих чувствах. Да, это трудно. Но будьте открыты и искренни, когда Вам необходимо поделиться с кем-либо. Вы сами решаете, кто должен знать об этом, а кто нет. Обсуждение сближает и помогает снизить влияние стресса.4. Найдите способ выпустить пар. Да, проблема приводит к унынию и неуверенности в себе. Не поддавайтесь им, ищите адреналин в активном образе жизни — занимайтесь спортом, йогой, пройдите курс массажа. Это и отвлечет, и поправит здоровье. В сексе не снижайте темпа, экспериментируйте, подключайте сексуальные игры.5. Не отказывайтесь от поддержки, в которой вы так нуждаетесь. Говорите о том, что вы в ней нуждаетесь, с друзьями, которым доверяете. И поговорите об ощущениях и психологических проблемах с лечащим врачом, он вам тоже даст поддержку.«В большинстве случаев мужское бесплодие не является результатом какой-то специальной ошибки мужчины. Это просто болезнь, которая случается, как и любая другая», —заключил уролог. «Лучшее, что вы можете сделать в этом случае, — стать самым лучшим и самым ответственным из мужчин. Правильно ухаживайте за собой, питайтесь, высыпайтесь и относитесь к своему телу как к храму своей души».