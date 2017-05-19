Добираться пешком на работу: очень полезно

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Люди, которые добираются до работы пешком или на велосипеде, увеличивают шансы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний, считают американские исследователи из Университета Северной Каролины.

Ученые провели исследование, в котором попытались выяснить влияние способа, которым люди добираются на работу. В эксперименте приняли участие 2364 человек, работающих вне дома. На медицинских осмотрах, проведенных в 2005 и 2006 годах, все участники исследования детально расписали свой маршрут на работу. Информация о маршруте включала длину дороги в минутах и милях, процент пути, проделываемый на машине, общественном транспорте, пешком или на велосипеде. Исследование было опубликовано в журнале Archives of Internal Medicine.

Оказалось, что 16,7% участников исследования добирались на работу пешком или на велосипеде. Все они выглядели более худыми и подтянутыми, чем остальные участники. У тех, кто в качестве транспорта предпочитал велосипед или собственные ноги, реже фиксировалось ожирение, триглицериды были в норме, а уровень кровяного давления и инсулина в крови тоже был лучше, чем у остальных.

Ученые считают, что государство должно проводить политику поддержки людей, предпочитающих передвигаться по городу пешком или на велосипеде. Увеличение числа пешеходов и велосипедистов принесет стране двойную пользу: укрепление здоровья нации и уменьшение выбросов вредных выхлопных газов. Поддержка желания ходить пешком в виде изменений обустройства улиц и социокультурных факторов хорошо себя зарекомендовала в деле продвижения активного образа жизни. Для выявления других потенциальных преимуществ хождения пешком на работу необходимо провести дальнейшие исследования.
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform

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