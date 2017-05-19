Ученые стали на шаг ближе к эффективному лечению мышечной дистрофии

Ученые обнаружили дефектный ген, который способствует возникновению наиболее распространенной формы мышечной дистрофии.Американские исследователи провели тесты на мышах, вводя животным состав, который нейтрализует действие дефектного гена. В результате чего мышечные клетки начали работать более эффективно. В отчете о научно-исследовательской работе, специалисты сообщили, что благодаря их открытию можно будет разработать новый эффективный метод лечения мышечной дистрофии.По мнению британских экспертов, результаты исследования вселяют большие надежды по поводу эффективного лечения заболевания. Только в Великобритании 7500 детей и взрослых страдают разными формами мышечной дистрофии.Дистрофия мышц - заболевание, характеризующиеся ослаблением и атрофией различных мышц. Пораженные болезнью мышечные волокна постепенно дегенерируют и заменяются жировой тканью. Чаще всего болезнь затрагивает области лица, шеи, а также рук. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, и на данный момент нет эффективного лечения, которое могло бы остановить этот процесс. Болезнь возникает из-за мутации в определенном гене в хромосоме 19, пояснили специалисты.