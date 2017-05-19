У мужчин, страдающих стенокардией, выше риск возникновения смерти и тяжелых заболеваний сердца, чем у женщин

У мужчин, страдающих стенокардией, выше риск возникновения тяжелых сердечно-сосудистых проблем, чем у женщин, считают специалисты. Ученые в ходе исследования обнаружили, что мужчины, перенесшие приступы стенокардии, в три раза больше подвержены риску смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, чем женщины. Стенокардия возникает из-за недостаточной подачи крови (ишемии) к сердечной мышце, считают ученые. В исследовании приняли участие 1785 пациентов, которым был поставлен диагноз ишемической болезни сердца в период с 1998 по 2001 годы. Специалисты следили за их состоянием здоровья на протяжении пяти лет.Оказалось, что наиболее высокий риск возникновения сердечного приступа был у курящих мужчин старше среднего возраста. Те же самые факторы наряду с ожирением были связаны со смертью от болезней сердца.По мнению специалистов, такая взаимосвязь и разница между степенью риска среди мужчин и женщин при одинаковом диагнозе связана с тем, что женщины чаще соблюдают предписания врачей и ответственнее относятся к своему здоровью. Возможно, есть и биологическое объяснение, но ученым пока не удалось обнаружить такую природу этого отличия.