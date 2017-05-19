У мужчин, страдающих стенокардией, выше риск возникновения смерти и тяжелых заболеваний сердца, чем у женщин
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Оказалось, что наиболее высокий риск возникновения сердечного приступа был у курящих мужчин старше среднего возраста. Те же самые факторы наряду с ожирением были связаны со смертью от болезней сердца.
По мнению специалистов, такая взаимосвязь и разница между степенью риска среди мужчин и женщин при одинаковом диагнозе связана с тем, что женщины чаще соблюдают предписания врачей и ответственнее относятся к своему здоровью. Возможно, есть и биологическое объяснение, но ученым пока не удалось обнаружить такую природу этого отличия.
LentaInform
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