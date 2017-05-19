Общедоступное и простое средство, которое поможет забыть о боли в спине и суставах!

Боль в спине и суставах очень распространенное явление и, по сути, является одной из главных причин для обращения к врачу.Как правило, боль в спине и суставах может быть вызвана перенапряжением в течение рабочего дня, но также может появиться в результате некоторых травм и заболеваний.В большинстве случаев эта боль проходит в легкой форме, и ее можно снять при помощи отдыха, приема обезболивающих препаратов и осуществления некоторых укрепляющих упражнений.Тем не менее, иногда она часто возникает снова и является симптомом развития хронических заболеваний, таких как артрит и остеоартрит.Наибольшее беспокойство вызывает то, что эта боль может прогрессировать с течением времени и даже ограничивать способность к передвижению, а также мешать выполнять повседневные задачи.Крайне важно, улучшить свое питание и добавить в диету больше питательных веществ, необходимых для укрепления костей и суставов.Поэтому стоит узнать, что есть натуральные добавки, свойства которых помогают укрепить организм, не подвергая его нежелательным побочным эффектам.Одна из них это натуральный желатин, богатый коллагеном, который очень полезен для нашего здоровья.Эксперты подробно рассказали обо всех его основных преимуществах и предложили простой рецепт, чтобы вы могли его приготовить самостоятельно.Что такое желатин, и как он помогает облегчить боль в спине?Желатин является натуральным продуктом, который получают в результате обработки коллагена животного происхождения (свиней и коров). Для этого используют их шкуры и кости, части, где содержится больше всего белка, что позволяет производить этот замечательный продукт.Хотя его происхождение и не очень приятно, он широко используется для приготовления многих рецептов и, наконец, является источником многих питательных веществ.Почему желатин облегчает боль в спине и суставахЖелатин обладает такими свойствами благодаря своему составу, более чем на 90% он состоит из белка, а также содержит 2% минеральных солей и 8% воды.Эти компоненты улучшают способность организма синтезировать коллаген и значительно уменьшают воспаление.Помимо этого, желатин содержит аминокислоту, известную как аргинин, а также глицин, которые попадая в организм, стимулируют наращивание мышечной массы и укрепляют суставы.Несмотря на то, что это пища животного происхождения, желатин не содержат холестерин и жир, а также в нем мало калорий.Вместо этого, он продлевает чувство сытости, улучшает обмен веществ и способствует тому, что пищеварительные процессы проходят должным образом.Наиболее интересным из всех его свойств является то, что он служит для обеспечения эластичности и прочности хрящей, снижая их износ и предотвращая развитие более серьезных травм.Кроме того, его активные соединения поддерживают здоровье кожи, уменьшают риск преждевременного старения и укрепляют наши кости.Рецепт средства на основе желатина, которое снимет боль в спине и суставахДля того, чтобы укрепить здоровье суставов, советуют употреблять от 10 до 15 граммов в день натурального желатина. Вы можете использовать его при приготовлении десертов, коктейлей, свежевыжатых соков и других вкусных и полезных блюд.В дополнение к этому, полезно будет приготовить это средство из чистого желатина, чтобы уменьшить боль, вызванную переутомлением или травмой.Ингредиенты: 1 чайная ложка натурального желатина без вкусовых добавок (10 г), 0,5 стакана ледяной воды (100 мл), 05, стакана теплой воды (100 мл).ИнструкцияРазмешайте чайную ложку желатина в ледяной воде и дать постоять в течение одного дня.На следующее утро вылейте получившуюся жидкость в кастрюлю, добавьте половину стакана теплой воды и нагрейте на водяной бане.После того, как желатин полностью растворится, снимите его с огня, дайте остыть, и он готов к употреблению.Принимайте это средство каждое утро на голодный желудок, по крайней мере за 30 минут до первого приема пищи.Вы можете разбавить его стаканом апельсинового сока для улучшения вкуса и чтобы его было легче усвоить.Регулярное использование этого средства поможет предотвратить дальнейший износ суставов и хроническую боль.Тем не менее, результаты его воздействия зависят от образа жизни каждого человека, особенно от вашего стиля питания. Не стоит употреблять это средство, если у вас есть проблемы с пищеварением или печенью.