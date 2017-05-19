3 вкусных и полезных рецепта для стабилизации сердечного ритма

Аритмия — нарушение частоты и правильной последовательности сердечных сокращений, обычно сопровождает основные заболевания сердца. Лимон содержит вещества, которые оказывают укрепляющее действие на стенки сосудов и сердца, благоприятно влияют на тонус сердечной мышцы, способствуют профилактике атеросклероза и предупреждению закупорки сосудов холестериновыми бляшками. Поэтому, наряду с медикаментозным лечением, при аритмии часто используется лимон и его производные как лекарственное средство второго плана.Рецепт 1Смешать по 200 мл лимонного, яблочного и морковного соков, добавить 300 мл апельсинового. Хранить в холодильнике.Рекомендуется принимать по 150 мл смеси 2 раза в день в течение 13–15 дней.Рецепт 24-5 лимонов вымыть, разрезать, удалить семена и пропустить через мясорубку, добавить 25–30 очищенных от косточек молотых ядрышек абрикоса и 400 г меда. Все тщательно перемешать и оставить смесь при комнатной температуре на 7-10 часов, затем поместить в холодильник.Средство рекомендуется принимать утром и вечером перед едой по 1 столовой ложке.Рецепт 3В сок, полученный из 1 лимона, следует добавить 150 г меда.200 г кураги промыть, обдать кипятком, затем пропустить через мясорубку. 20–30 г изюма промыть и измельчить с 50 г ядер грецких орехов. Все тщательно перемешать и настаивать в течение 3 часов.При аритмии следует принимать по 2 столовые ложки утром после приема пищи. Курс лечения — 25–30 дней.