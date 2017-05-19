3 вкусных и полезных рецепта для стабилизации сердечного ритма
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Рецепт 1
Смешать по 200 мл лимонного, яблочного и морковного соков, добавить 300 мл апельсинового. Хранить в холодильнике.
Рекомендуется принимать по 150 мл смеси 2 раза в день в течение 13–15 дней.
Рецепт 2
4-5 лимонов вымыть, разрезать, удалить семена и пропустить через мясорубку, добавить 25–30 очищенных от косточек молотых ядрышек абрикоса и 400 г меда. Все тщательно перемешать и оставить смесь при комнатной температуре на 7-10 часов, затем поместить в холодильник.
Средство рекомендуется принимать утром и вечером перед едой по 1 столовой ложке.
Рецепт 3
В сок, полученный из 1 лимона, следует добавить 150 г меда.
200 г кураги промыть, обдать кипятком, затем пропустить через мясорубку. 20–30 г изюма промыть и измельчить с 50 г ядер грецких орехов. Все тщательно перемешать и настаивать в течение 3 часов.
При аритмии следует принимать по 2 столовые ложки утром после приема пищи. Курс лечения — 25–30 дней.
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