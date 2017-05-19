Экспериментальный подход положит конец боли и воспалению

Ученые из Российской академии наук обнаружили в яде морских полипов-актиний уникальные белки, подавляющие работу болевых рецепторов и снимающие воспаление. Что важно, привыкания белки не вызывают, в отличие от компонентов стандартных обезболивающих средств. Актинии - одни из самых примитивных хищных существ. Считается, их предки появились на Земле более полумиллиарда лет назад. С помощью своего яда некоторые актинии (в частности, виды Metridium senile и Urticina eques), обездвиживают рыб и других жертв.Яд с помощью специальных клеток на щупальцах впрыскивается в жертву, когда та проплывает мимо полипа. В результате парализованная жертва становится добычей актинии. Как показал анализ, вещества, выделяемые Metridium senile и Urticina eques, содержат интересные белки - Ms9a-1 и Ueq 12-1. Данные белки блокируют работу рецепторов TRPA1, отвечающих за чувствительность к боли и ряду других ощущений, а также за развитие воспалительной реакции.По мнению ученых, на основе этих белков можно создать обезболивающие и противовоспалительные препараты точечного воздействия. Белки уже протестировали на мышах. И эксперименты доказали их эффективность.