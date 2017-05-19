Шоколад, богатый магнием, снижает кровяное давление

Новое исследование, проведенное в Университете Хартфордшира, показало: люди с повышенным кровяным давлением страдают от дефицита магния. Употребление продуктов с магнием помогает снизить давление. Как известно, магния много в какао-бобах, из которых делается шоколад.В исследовании приняли участие 25 человек, страдавших гипертонией, и 21 доброволец без гипертонии. Участники вели дневники питания, чтобы специалисты смогли оценить уровень потребления магния. Также в исследовании была контрольная группа, в которую вошли представители общей популяции.Исследователи обнаружили, что добровольцы, страдавшие гипертонией, употребляли гораздо меньше продуктов с магнием по сравнению с общей популяцией. У пожилых людей уровень потребления магния оказался существенно ниже, чем у участников, которые были моложе. Кроме того, ученые установили: уровень магния в рационе у всех добровольцев был ниже рекомендуемой нормы (независимо от артериального давления).