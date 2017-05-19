Создано новое оружие против антибиотикорезистентных бактерий

У вирусов, заражающих бактерии, есть молекулы, которые распознают и плотно связывают компоненты на поверхности бактериальной клетки – иммунная система человека не обладает таким оружием. До этого дня.Так же, как болезнетворные бактерии пытаются заразить нас, некоторые вирусы охотятся за бактериями. И эти «хищники» развили в ходе эволюции способность «прорезать» внешнюю поверхность бактерий – их клеточную стенку стенки, убивая в процессе микробов. Эти вирусы используют своего рода молекулярные ножницы, называемые лизинами, которые связываются со специфическими углеводами на стенке бактериальных клеток. А вот иммунная система человека не реагирует на появление в организме таких углеводов, хотя неплохо синтезирует антитела, которые направлены на распознавание протеинов, также содержащихся на стенках бактериальных клеток.Вдохновленные вирусами, которые атакуют и убивают бактерии, исследователи из Университета Рокфеллера создали совершенно новое оружие против болезнетворных бактерий, которое имеет большие перспективы для лечения устойчивых к антибиотикотерапии инфекций. Это оружие нацелено на конкретные молекулы углеводов, которые расположены на поверхности клеточной стенки бактерий – оно помогает таким образом иммунной системе человека бороться с патогенами.Команда уже проверила этот подход с помощью MRSA, стафилококка, который устойчив ко многим антибиотикам в серии экспериментов на мышах, успешного избавив их от опасных для жизни инфекций. Это позволяет предположить, что ученые нашли новый способ борьбы с супермикробами, такими как MRSA.Исследователи назвали свое ноу-хау «лизосомами». Они уже синтезировали три типа таких молекул: два производных от вирусов, один – от бактерий. Все они предназначены для уничтожения золотистого стафилококка.