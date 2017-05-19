Сделают менее лекарственным: в российском мёде запретят антибиотики

Минсельхоз России намерен внести изменения в техрегламент Таможенного союза по запрету антибиотиков в меде. Речь идет о метаболитах нитрофуранов и нитрамидазолах, которые содержатся почти в половине российского меда. Наличие антибиотиков в меде — результат потребления пчелами лекарственных препаратов, которые пчеловоды дают им во избежание болезней. Сейчас препараты применяют неправильно. Их можно давать только в определенный период, когда пчелы не делают мед. Но фермерам этого никто не разъясняет и никто не контролирует.Нитрофураны — одни из наиболее дешевых антибиотиков для животных и в человеческом организме оказывают негативное влияние на печень. Опасность для человека состоит в том, что через какое-то время бактерии в организме приобретают устойчивость к ним, и тогда антибиотики перестают работать, если человек заболеет.По мнению Экспертов, антибиотики в меде стоит запретить, однако в России пока что нет лабораторной базы и методик для тестирования их содержания.