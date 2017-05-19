Сделают менее лекарственным: в российском мёде запретят антибиотики
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Нитрофураны — одни из наиболее дешевых антибиотиков для животных и в человеческом организме оказывают негативное влияние на печень. Опасность для человека состоит в том, что через какое-то время бактерии в организме приобретают устойчивость к ним, и тогда антибиотики перестают работать, если человек заболеет.
По мнению Экспертов, антибиотики в меде стоит запретить, однако в России пока что нет лабораторной базы и методик для тестирования их содержания.
LentaInform
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