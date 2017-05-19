Навоз - новый источник устойчивых к антибиотикам бактерий
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Лабораторный анализ 19 проб навоза, в том числе 9 из Нижней Саксонии, обнаружил в 13 образцах бактерии, устойчивые к антибиотикам, применяемым в лечении людей. В шести пробах найдены штаммы микробов, устойчивых сразу к трем из четырех существующих групп антибиотиков. 15 проб навоза содержали следы лекарств.
Стоки, содержащие мультирезистентные штаммы, попадают в окружающую среду и могут представлять опасность для человека. По итогам исследования в Greenpeace призвали министра экономики федерального правительства ФРГ Кристиана Шмидта к принятию мер по снижению применения антибиотиков в сельском хозяйстве.
Listis
LentaInform
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