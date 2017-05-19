Навоз - новый источник устойчивых к антибиотикам бактерий

Использование антибиотиков в сельском хозяйстве представляет угрозу для человека. Исследователи из природоохранной организации Greenpeace провели испытания навоза сельскохозяйственных животных и обнаружили новую большую опасность для окружающей среды. Наряду с известным загрязнением продуктами обмена животных, фермы являются источником мультирезистентных штаммов бактерий.Лабораторный анализ 19 проб навоза, в том числе 9 из Нижней Саксонии, обнаружил в 13 образцах бактерии, устойчивые к антибиотикам, применяемым в лечении людей. В шести пробах найдены штаммы микробов, устойчивых сразу к трем из четырех существующих групп антибиотиков. 15 проб навоза содержали следы лекарств.Стоки, содержащие мультирезистентные штаммы, попадают в окружающую среду и могут представлять опасность для человека. По итогам исследования в Greenpeace призвали министра экономики федерального правительства ФРГ Кристиана Шмидта к принятию мер по снижению применения антибиотиков в сельском хозяйстве.