Болезни сердца остаются главной причиной смерти жителей нашей планеты

Болезни сердца сегодня отвечают почти за каждую третью смерть на планете, что составляет 18 млн человека в год. Эксперты предупреждают, что эти заболевания пока являются самой большой угрозой человечества. Несмотря на бурное развитие кардиологии и общее увеличение продолжительности жизни болезни сердца остаются главными убийцами человечества. Одна смерть из трех сегодня вызывается данными заболеваниями, как показало исследование, и в год эти недуги уносят по 18 млн человек. При этом большая часть жертв проживает в бедных странах, где доступ к квалифицированной помощи кардиологов затрудняется. Но в центральной части Африки данного явления не отмечается. Это связано с тем, что средняя продолжительность жизни местных жителей здесь значительно ниже, чем в других странах, и большинство людей умирают от других причин вроде малярии и СПИДа, просто не доживая до своих инфарктов.Ведущие кардиологи утверждают, что борьба с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием - два основных компонента, которые помогут одолеть кризис с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С 1990 по 2010 годы смертность от этих болезней, в число которых входят инфаркты и инсульты, снижалась по всему миру, если сделать поправку на возраст. Однако она росла в бедных странах, и до сих пор ее показатели остаются чрезвычайно тревожными.Основными факторами риска болезней сердца являются повышенное артериальное давление, неправильное питание, высокий уровень холестерина, курение, злоупотребление алкогольными напитками и ожирение. В 1990 году фиксировалось 393 смерти на каждые 100 тысяч жителей нашей планеты от сердечно-сосудистых болезней. В 2010 году этот показатель упал до 307 на 100 000, а в 2015 - до 286. Но больше всего болезни сердца продолжает уносить людей, проживающих в Восточной Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, также в Южной Америки, Африке и Океании. Наибольшее падение количества смертей от болезней сердца фиксируется в Западной Европе, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.