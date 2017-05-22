Гормональные контрацептивы влияют на память женщин
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Она вместе с коллегами собрала группу из 34 женщин, принимавших контрацептивы, и 35 женщин, не принимавших таблетки. Добровольцев попросили посмотреть слайд-шоу, отражающее либо эмоционально заряженную историю, либо нейтральную с эмоциональной точки зрения. По прошествии недели женщинам надо было написать отчет-воспоминание об увиденной истории.
Обе группы женщин воспроизвели больше слайдов из эмоционально заряженной истории, чем из эмоционально нейтральной. Однако женщины, принимавшие контрацептивы, помнили основной сюжет лучше. А вот добровольцы, не пившие гормоны, лучше воспроизводили второстепенные детали повествования.
"Мы обнаружили изменение в том, какой тип информации помнили женщины. На мой взгляд, ученым, проводящим исследования памяти, необходимо узнавать, принимают ли женщины-добровольцы гормональные контрацептивы, для чистоты эксперимента", - констатирует Нильсен. Она вместе с коллегами собрала группу из 34 женщин, принимавших контрацептивы, и 35 женщин, не принимавших таблетки. Добровольцев попросили посмотреть слайд-шоу, отражающее либо эмоционально заряженную историю, либо нейтральную с эмоциональной точки зрения. По прошествии недели женщинам надо было написать отчет-воспоминание об увиденной истории.
Обе группы женщин воспроизвели больше слайдов из эмоционально заряженной истории, чем из эмоционально нейтральной. Однако женщины, принимавшие контрацептивы, помнили основной сюжет лучше. А вот добровольцы, не пившие гормоны, лучше воспроизводили второстепенные детали повествования.
"Мы обнаружили изменение в том, какой тип информации помнили женщины. На мой взгляд, ученым, проводящим исследования памяти, необходимо узнавать, принимают ли женщины-добровольцы гормональные контрацептивы, для чистоты эксперимента", - констатирует Нильсен.
Listis
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
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