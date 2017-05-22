Возможно, пломбировать молочные зубы не имеет смысла

Пломбирование гнилых молочных зубов, возможно, не имеющее смысла испытание для детей, которое оставляет только негативное психологическое воздействие, считают британские специалисты.Приблизительно у 40% пятилетних детей в Великобритании есть проблемы с зубами, и приблизительно 10% из них имеют пломбы. Исследователи опросили 50 дантистов о пользе пломбирования зубов у детей с молочными зубами. Оказалось, что медики считают, что, возможно, ставить пломбы на молочные зубы не имеет смысла.Эксперты заметили, что у маленьких детей с разрушающимися зубами можно не осуществлять никакого лечения, но все зависит от рещения того дантиста, к которому привели ребенка на прием. В настоящий момент нет никаких точных доказательств, что лечение зубов у детей приносит пользу, поэтому дантист каждый раз полагается на свой опыт в этом вопросе, сообщила доктор Gail Topping из университета Данди.Если ребенок испытывает сильные боли, и родители уверены, что лечение необходимо, в этом случае вопросов не возникает. Однако, если нездоровые молочные зубы не приносят неудобств, то, возможно, лечение и не нужно, так как к 11 годам все зубы так или иначе выпадут. По мнению зубных врачей, лечение в большинстве случаев наносит ребенку психологическую травму, когда делают укол в десну, или когда ребенок слышит звук бормашины.Представители здравоохранения Великобритании изучают этот вопрос, чтобы можно было дать зубным врачам четкие рекомендации по работе с молочными зубами.