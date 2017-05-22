Сок свеклы омолаживает мозг

Как заверяют исследователи из США, употребление свежевыжатого сока обычной столовой свеклы трансформирует мозг пожилых людей – он становится более эффективным и может выполнять операции не хуже молодого мозга.Одна ремарка: свекольный сок нужно пить перед физическими упражнениями. Специалисты из Университета Уэйк Форест набрали в исследование 26 мужчин и женщин в возрасте 55 лет и старше, которые ранее не тренировались, имели повышенное артериальное давление и принимали не более двух препаратов для снижения показателей артериального давления. Три раза в неделю в течение 6 недель они выпивали по стакану свекольного сока под названием за один час до не слишком интенсивной 50-минутной прогулки по беговой дорожке. Половина участников получала настоящий сок, содержащий около 560 мг нитратов, вторая половина – плацебо с очень небольшим количеством нитратов.«Мы знали, что в ряде исследований уже было показано, как физические упражнения оказывают положительное влияние на мозг. Но то, что продемонстрировали мы в этом небольшом испытании с участием пожилых людей, страдающих гипертонией, известно не было. Как выяснилось, сок свеклы в качестве дополнения к упражнениям помогает улучшить их эффективность, улучшая когнитивную функцию таких пациентов» - рассказали авторы работы.Свекла содержит высокий уровень нитратов, которые превращаются в процессе пищеварения в нитрит, а затем – в оксид азота (NO). NO нормализует кровообращение, и многочисленные исследования показали, что это соединение оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую функцию у людей разного возраста. В свою очередь, это положительно сказывается на здоровье мозга за счет улучшение кровоснабжения «главного мыслительного центра».