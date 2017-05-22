В привычных продуктах найдены вещества, вызывающие слабоумие

Доктор Стивен Гандри, кардиолог из Калифорнии, не советуют потреблять много томатов, картофеля и огурцов. В этих овощах содержится белок, вызывающий болезнь Альцгеймера. Врач выявил связь между потерей памяти и белками лектинами. Их можно также найти в цельных злаках, сое, перце, пророщенных злаках, молочных продуктах.Лектины негативно влияют на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и вызывают целый набор проблем, включая потерю памяти. Коллега Гандри, доктор Том Гринфилд, проверил эффект, производимый лектинами на разные группы крови. Его вывод - белки однозначно играют роль в болезнях мозга, хотя и влияют они на людей по-разному. Многое зависит от генетики.Существует повышенный риск недугов, обусловленный типом крови. Оказывается, лектины, помимо ЖКТ (повышает проницаемость кишечника), меняют иммунную систему (возможно развитие аутоиммунных реакций, воспаления), кровь. Они способны заблокировать рецепторы инсулина и повлиять на состояние сосудов, включая сосуды мозга. Также установлено, что лектины блокируют поглощение питательных веществ.