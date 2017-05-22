5 средств для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей

Почки – это парный орган, основное назначение которого – очистка крови и выведение из организма продуктов обмена веществ.Пиелонефрит – это воспаление почек, при котором поражается их чашечно-лоханочная система и внешняя оболочка (паренхима).Цистит – это воспалительное заболевание слизистой и подслизистого слоя мочевого пузыря. Циститы чаще всего имеют инфекционную природу.Мочекаменная болезнь – образование камней в почках, мочеточниках или мочевом пузыре.Для профилактики и лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей можно принимать растительные комплексы мочегонного, противовоспалительного и антибактериального действия.Рецепт 1Требуется: 1 ст. л. коры крушины слабительной, 1 ст. л. семян фенхеля, 1 ст. л. корня одуванчика, 2 ст. л. цветочных корзинок цмина песчаного, 2 ст. л. листьев мяты перечной, 2 ст. л. травы тысячелистника, 2 ст. л. травы полыни горькой, 200 мл кипятка.Приготовление. 1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять укутав 1 час (можно в термосе), процедить.Применение. Пить по 50 г 3–4 раза в день.Рецепт 2Требуется: 1 ст. л. листьев березы, 1 ст. л. корня стальника, 1 ст. л. корневища пырея, 1 ст. л. ягод можжевельника, 1 ст. л. травы золотой розги, 1 ст. л. травы чабреца, 2 ст. л. корня и листьев одуванчика, 2 ст. л. листьев руты, 2 ст. л. листьев лапчатки гусиной, 200 мл кипятка.Приготовление. 15 г смеси залить кипятком, довести до кипения на медленном огне, остудить, процедить.Применение. Пить по 50 г после еды 3–4 раза в день.Рецепт 3Требуется: 1 ст. л. травы чабреца, 1 ст. л. корня одуванчика, 2 ст. л. цветочных корзинок цмина песчаного, 2 ст. л. травы тысячелистника, 2 ст. л. листьев руты, 2 ст. л. листьев лапчатки гусиной, 2 ст. л. листьев черники, 1 ст. л. измельченных плодов шиповника, 200 мл кипятка.Приготовление. 1 ст. л. смеси залить кипятком, настоять укутав, в течение 1–2 часов, процедить.Применение. Пить по 30 г 3 раза в день после еды.Рецепт 4Требуется: 2 ст. л. корня и листьев одуванчика, 2 ст. л. Измельченного корня барбариса, 3 ст. л. листьев земляники, 2 ст. л. листьев руты, 3 ст. л. измельченного корня алтея, 2 ст. л. кукурузных рылец, 10 г березовых почек, 500 мл кипятка.Приготовление. 3 ст. л. смеси залить кипятком, настоять, укутав, в течение 8 часов (лучше в термосе), процедить.Применение. Пить с медом по 150 мл как чай.Рецепт 5Требуется: 2 ст. л. корня одуванчика, 2 ст. л. корня шиповника, 2 ст. л. листьев толокнянки, 1 ст. л. сухих плодов черники, 200 мл воды.Приготовление. 2 ст. л. смеси залить водой кипятить в течение 15–20 минут, настоять, укутав, в течение 1–2 часов, процедить.Применение. Пить 4 раза в день по 30–50 г, принимать более 7 дней.