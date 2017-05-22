Обнаружен новый супергрибок, вызывающий вспышки смертельных внутрибольничных заболеваний

Штаммы грибка оказались устойчивыми ко всем трех основным классам противогрибковых препаратов, которые применяются на сегодняшний день. 77 больниц США заявили о появлении в ряду внутрибольничных инфекций супергрибка Candida auris, обладающего множественной лекарственной устойчивостью. За последние девять месяцев этим грибком на территории страны оказались заражены 122 пациента, однако нестандартное поведение этого организма может сделать его распространение лавинообразным. Такие данные привел в своем отчете американский центр по контролю и профилактике заболеваний (SDS).По словам специалистов из эпидемической службы США, появление супергрибка с множественной лекарственной устойчивостью отмечено в медицинских учреждениях всего мира. В большинстве случаев грибок был обнаружен в крови, моче, дыхательных путях, желчи и ушной сере. Тот факт, что он был найден в самых разных участках организма, по словам экспертов, свидетельствует о том, что грибок может сохраняться на любом участке тела пациента.Впервые грибок был выявлен в Японии в 2009 году — именно он являлся причиной некоторых внутрибольничных инфекционных заболеваний, выявленных более чем в десяти странах. Некоторые штаммы С. Auris оказались устойчивыми ко всем трех основным классам противогрибковых препаратов, которые применяются на сегодняшний день. Еще одной угрожающей особенностью С. Auris оказалась его способность сохраняться на матрасах, кроватях, шкафах, стульях, столешницах и пр. Способность задерживаться на поверхности предметов и быстро распространяться между пациентами резко отличает супергрибок от других 20 видов грибов рода Candida, поселившихся в людях, а его способность вызывать внутрибольничные инфекции вообще не характерна для этой группы организмов. Как правило, грибки Candida являются условно-патогенными организмами, которые живут в кишечнике человека, не причиняя ему особого вреда, время от времени вызывая заболевание, известное как молочница.Обычно грибок попадает в организм человека во время хирургического вмешательства, длительной госпитализации, пребывания или при приеме большого количества антибиотиков. Такой способ инвазии резко ограничивает способность к распространению грибка, однако C. Auris оказался способным образовать колонии на коже и переноситься вместе с человеком на большие расстояния. Отметим, инфекция была обнаружена у пациентов всех возрастов — от недоношенных детей до стариков, большинство их которых имели ослабленную иммунную систему.Как сообщили исследователи, 22 пациента, заболевших новой грибковой инфекцией, погибли, однако все они имели серьезные сопутствующие заболевания, поэтому определить, являлся ли причиной смерти супергрибок, практически невозможно. Впрочем, отметили эксперты, для рядовых жителей городов Candida auris практически не представляет опасности, так как является дополнительной внутрибольничной инфекцией, поражая лишь ослабленных пациентов.Самым странным в результатах генетического анализа супергрибка Candida auris из разных стран оказалось то, что он представляет собой не одну семью, а четыре разных группы, которые появились одновременно и независимо друг от друга. То есть проследить изначальные пути происхождения и распространения грибка оказалось невозможным, хотя образцы грибков в разных странах очень близки между собой, представляют одну генетическую группу. По словам врачей, оснований ждать мировую пандемию грибка пока нет, однако его появление в разных точках планеты и нестандартные способы передачи лишают органы здравоохранения возможности контролировать его перемещение — остается только соблюдать стандартные меры профилактики и ждать, в какой стране произойдет следующая вспышка внутрибольничной инфекции.