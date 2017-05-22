Тюменка поблагодарила фельдшеров скорой помощи, уберегших ее от инсульта

Жительница Тюмени Татьяна Римлянская поблагодарила фельдшеров скорой помощи Наталью Пантелееву и Екатерину Миллер: их знания и оперативность спасли ей жизнь.Четыре месяца назад Татьяна перенесла острое нарушение мозгового кровообращения. С правой стороны в руке и ноге появилась тяжесть, речь стала замедленной, растянутой. «Первое, что испытываешь при таком состоянии, – это ужас и страх», — рассказала Татьяна. Прибывшие на вызов фельдшеры поставили диагноз и оперативно доставили пациентку в Областную клиническую больницу №2. Таким образом, она получила своевременное лечение и с положительной динамикой была выписана из стационара уже через неделю.Татьяна вместе с мужем приехали на станцию скорой помощи, чтобы поблагодарить Наталью Пантелееву и Екатерину Миллер. «Я им очень благодарна за душевную теплоту, поддержку и понимание, а водителю – за быструю и бережную транспортировку до больницы. Для меня они стали родными людьми», – сказала она, передает агентство «Тюменская линия».