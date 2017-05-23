Применение метадона во время беременности ослабляет защитную функцию плаценты

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Беременные женщины, которые употребляют метадон в целях борьбы с наркозависимостью, могут ослабить защитный барьер плаценты, что приводит к высокому риску ее инфицирования, в будущем это может нанести серьезный вред здоровью ребенка, сообщили исследователи.

Специалисты обнаружили, что борьба с наркотической зависимостью от любого наркотика при использовании метадона наносит вред плаценте и позволяет проникать опасным веществам через защитный барьер органа. Кроме того, низкое расположение плаценты при беременности у таких пациенток может увеличить риск прерывания беременности. Плацента — орган с большим количеством кровеносных сосудов, расположенный в матке, который передает кислород и питательные вещества от матери к плоду и удаляется при рождении ребенка, пояснили медики.

Ученые изучили плаценту у группы добровольцев, которым делали кесарево сечение. Результаты эксперимента показали, что у женщин, которые использовали метадон, токсичные вещества и бактерии проникали через плаценту. По мнению экспертов, использование метадона беременными женщинами так или иначе ставит под угрозу защитную функцию плаценты.
LentaInform
СМИ2
Listis
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