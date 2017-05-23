Форма губ может сказать о том, какая сексуальная жизнь ожидает женщину
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Данный вывод исследователи сделали в ходе изучения 258 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Участниц изыскания попросили описать форму губ и сексуальные привычки. В итоге 95% обладательниц четко очерченных губ заявили, что они способны достигнуть оргазма во время секса. Этим же похвастаться могли лишь 60% тех, у кого губы были почти ровные наверху.
Но ученые добавляют: тем, у кого нет подобной "счастливой" формы губ, не стоит расстраиваться. Ведь позднее специалисты выяснили, что форма губ не влияет на способность женщины испытывать оргазм другими способами, не полагаясь исключительно на сам половой акт.
СМИ2
Listis
LentaInform
Gnezdo
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