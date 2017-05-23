До половины клещей являются носителями опасных для человека инфекций

Опасность заразиться болезнью от укуса клеща зависит от региона.Ученые из Института гигиены и прикладной иммунологии и Центра патофизиологии, инфектологии и иммунологии Медицинского университета Вены провели обследование 554 клещей со всей Австрии на предмет носительства различных заразных для человека заболеваний. Выяснилось, что в среднем насекомые на 30% заражены боррелиями, 16% риккетсиями и 4% бактерией Candidatus Neoehrlichia mikurensis.Исследование показало, что инфицированность клещей значительно различается в зависимости от региона. Например, зараженность возбудителем боррелиоза наиболее высока в Форарльберге (34%), затем следуют Верхняя Австрия и Тироль (28%). Меньше всего риск заразиться боррелиозом через укус клеща - в Нижней Австрии (заражены около 20% насекомых). Риккетсии, вызывающие сыпной тиф, особенно распространены в районе Вены, где инфицирован каждый второй клещ. С большим отрывом следуют Каринтия (24%) и Нижняя Австрия (19%).