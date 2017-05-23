Современных детей ждут серьезные проблемы со здоровьем
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В жизни детей последних поколений присутствуют факторы, которые в прошлом были нетипичны и являлись исключением, а не нормой, - это сидячий образ жизни, лишний вес, несоблюдение гигиены. Комплекс этих явлений неминуемо скажется впоследствии на их здоровье, убеждены эксперты.
Особенно тревожит врачей распространенность детского ожирения, наблюдаемого во многих странах. Научные изыскания показывают, что у детей с ожирением риск развития диабета повышен в несколько раз. «Необходимо срочно принимать меры по борьбе с ожирением среди детей», - констатировали врачи.
LentaInform
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