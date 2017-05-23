Современных детей ждут серьезные проблемы со здоровьем

Исследователи заявили, что живущие сегодня дети более слабы здоровьем, чем их предки. «К 65 годам у этих детей будет больше проблем со здоровьем, чем у тех, кому сейчас 65 лет». Ученые подняли проблему ухудшающегося состояния организма у современных детей, чье здоровье, по их словам, является «бомбой замедленного действия». Данный вывод исследователей базируется на результатах опроса преподавателей и воспитателей из Германии, ЮАР, Индии, Бразилии и Саудовской Аравии.В жизни детей последних поколений присутствуют факторы, которые в прошлом были нетипичны и являлись исключением, а не нормой, - это сидячий образ жизни, лишний вес, несоблюдение гигиены. Комплекс этих явлений неминуемо скажется впоследствии на их здоровье, убеждены эксперты.Особенно тревожит врачей распространенность детского ожирения, наблюдаемого во многих странах. Научные изыскания показывают, что у детей с ожирением риск развития диабета повышен в несколько раз. «Необходимо срочно принимать меры по борьбе с ожирением среди детей», - констатировали врачи.