Долгая дорога на работу - одна из причин стресса и депрессии

Специалисты из компании VitalityHealth и Кембриджского университета выяснили: дорога на работу дольше получаса негативно влияет на здоровье и продуктивность. Люди, которые добираются до работы больше часа, подвержены наибольшему риску возникновения проблем с психикой.В исследовании приняли участие более 34000 работающих британцев. Исследователи обнаружили, что добровольцы, у которых дорога до работы занимала больше часа, на 33% чаще страдали от депрессии и на 12% чаще - от стресса, связанного с работой. Кроме того, они на 46% чаще спали меньше 7 часов в сутки. Из-за всего этого продуктивность у таких людей была ниже, чем у сотрудников с гибким графиком.Люди, тратившие на дорогу до работы меньше 30 минут, каждый год работали на неделю больше. Продуктивность у этих работников оказалась выше благодаря тому, что они больше спали и имели меньше проблем с психикой. Работа на дому не спасала от негативных последствий. Сотрудники, которые могли работать из дома, но не по гибкому графику, оказались наименее продуктивными. Каждый год они теряли около 29 рабочих дней (больше, чем работники с гибким графиком и те, кто работал не из дома).