Врачи не рекомендуют давать фруктовый сок детям младше одного года

Фруктовый сок не приносит таким маленьким детям пользу. Более того, из-за него дети могут набрать лишний вес. По словам исследователей, сок содержит слишком много сахара и калорий. Даже после года его количество в рационе детей следует ограничивать. Так, детям в возрасте от 1 года до 3 лет не стоит давать больше 4 унций сока в день.В возрасте от 4 до 6 лет детям можно выпивать от 4 до 6 унций сока в день, а в возрасте от 7 до 18 лет - не больше одного стакана сока в день. Сок опасен не только для фигуры, но и для зубов. Вследствие регулярного воздействия углеводов из сока на зубы у детей может развиться кариес. Также лучше не давать маленьким детям сок перед сном.Дети должны знать, что свежие фрукты лучше сока. В целом дети вполне могут обойтись без сока. Младенцам достаточно молока матери или молочных смесей, а детям старшего возраста - молока с низким содержанием жира и воды. Ученые предупреждают: непастеризованный сок опасен для детей всех возрастов. Кроме того, сок не помогает вылечить диарею и обезвоживание.