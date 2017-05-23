Кишечная бактерия Helicobacter pylori защищает организм от астмы

По заключению группы иммунологов из Цюрихского университета, кишечная бактерия Helicobacter pylori защищает организм от аллергической астмы. В совместном исследовании с аллергологами из Майнцского университета Иоганна Гуттенберга (University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz) были найдены веские доводы в поддержку гипотезы о том, что частота возникновения аллергических болезней в высокоразвитых странах связана с быстрым исчезновением определенных микроорганизмов, которые в большинстве случаев бессимптомно проживают в организмах каждого второго человека на планете.Почти эпидемический характер распространенности аллергической астмы на протяжении последних десятилетий традиционно объясняется загрязнением окружающей среды, курением, гигиенической гипотезой и повсеместным использованием антибиотиков. Согласно гигиенической гипотезе, уменьшение контакта с бактериальными антигенами в раннем детстве и недостаток иммунной нагрузки приводит к повышенному риску развития аллергий и аутоиммунных заболеваний.Исследователи показали, что увеличение случаев заболевания астмой может быть следствием исчезновения желудочных бактерий Helicobacter pylori в развитых обществах Запада. Эти бактерии способны выживать в кислой среде желудка. Большинство штаммов Helicobacter pylori недостаточно патогенны для человека и их небольшая концентрация не приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.Однако в определенных условиях, в частности при ослаблении иммунной системы, инфекция может вызывать гастрит, язву желудка, язву двенадцатиперстной кишки и рак желудка. Поэтому врачи часто назначают профилактический курс антибиотиков, уничтожающих Helicobacter pylori, даже тем пациентам, у которых отсутствуют жалобы.В ходе эксперимента было показано, что заражение Helicobacter pylori в раннем возрасте защищает от астмы. В подопытных мышах, инфицированных бактериями через несколько дней после рождения, была отмечена иммунулогическая толерантность к Helicobacter pylori и практически полное отсутствие реакции на аллергены, вызывающие астму. Животные, которые в раннем возрасте не были заражены Helicobacter pylori, были подвержены аллергии в значительно большей степени.