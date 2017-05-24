Долго добираться до работы вредно для здоровья

У людей, которые добираются до работы больше часа, выше риск заполучить проблемы с психикой, установили специалисты из Кембриджского университета. Ученые назвали лимит времени, который лучше не превышать, добираясь до места работы.Исследователи рассказали о том, что дорога на работу способна оказывать определенное влияние на состояние организма. Данное мнение специалистов подтверждается цифрами, зафиксированными в ходе опроса более 34 000 работающих человек.Исследователи обнаружили, что люди, чья работа располагалась слишком далеко от дома, были в больше степени подвершены различным нарушениям психического характера.«Добровольцы, у которых дорога до работы занимала больше часа, на 33% чаще страдали от депрессии и на 12% чаще - от стресса. Кроме того, они на 46% чаще страдали от недосыпа - спали меньше 7 часов в сутки», - отметили авторы проекта.Они установили, что в тех случаях, когда на дорогу до места работы люди тратили меньше 30 минут, их показатели здоровья, а также продуктивности труда были значительно выше. Такие счастливчики больше спали и имели меньше проблем с психикой.Что касается работы на дому, то она, как полагают ученые, не спасает от негативных последствий.