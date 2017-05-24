Психоз не провоцирует насилие
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Согласно данным, полученным специалистами из Калифорнийского университета в Беркли (США), только ничтожная часть случаев насилия со стороны пациентов с психиатрическими заболеваниями сопряжена с симптомами психоза. Исследователи обработанные данные, собранные ранее в трехлетней комплексной экспертизе более 1000 пациентов, выписанных из острых психиатрических учреждений в 1990-х годах. В них указывалось, были ли они замешаны в каких-либо насильственных инцидентах, включая нападения, которые привели к физическому увечью, сексуальные преступления, использование или угрозы с применением оружия. Также там отслеживалось, предшествовал ли насильственным преступлениям эпизод обострения болезни.
В итоге выяснилось, что половина из таких пациентов переживала минимум единожды сообщала эпизоды психоза (бред или галлюцинации) в течение первого года выписки из психиатрического учреждения, однако лишь 12% случаев насилия сопровождались симптомами психоза. Эти данные свидетельствуют о том, что стереотип, согласно которому большинство насильственных действий обусловлено психической нестабильностью преступника, не соответствует действительности.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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