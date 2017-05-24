Психоз не провоцирует насилие

Несмотря на стереотипы, подпитываемые поп-культурой и средствами массовой информации, будто лица, совершающие насильственные преступления, как правило, страдают каким-то из психических заболеваний, которое и приводит в итоге к антисоциальному поведению, дела обстоят несколько иначе.Согласно данным, полученным специалистами из Калифорнийского университета в Беркли (США), только ничтожная часть случаев насилия со стороны пациентов с психиатрическими заболеваниями сопряжена с симптомами психоза. Исследователи обработанные данные, собранные ранее в трехлетней комплексной экспертизе более 1000 пациентов, выписанных из острых психиатрических учреждений в 1990-х годах. В них указывалось, были ли они замешаны в каких-либо насильственных инцидентах, включая нападения, которые привели к физическому увечью, сексуальные преступления, использование или угрозы с применением оружия. Также там отслеживалось, предшествовал ли насильственным преступлениям эпизод обострения болезни.В итоге выяснилось, что половина из таких пациентов переживала минимум единожды сообщала эпизоды психоза (бред или галлюцинации) в течение первого года выписки из психиатрического учреждения, однако лишь 12% случаев насилия сопровождались симптомами психоза. Эти данные свидетельствуют о том, что стереотип, согласно которому большинство насильственных действий обусловлено психической нестабильностью преступника, не соответствует действительности.