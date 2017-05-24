Ученые обнаружили уникальное свойство шоколада

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Умеренное потребление шоколада снижает риск развития мерцательной аритмии. Группа ученых из США, Дании и Канады в ходе наблюдений выяснила, что регулярное употребление шоколада в умеренных порциях снижает риск развития мерцательной аритмии сердечной мышцы.

Исследователи проанализировали медицинские данные о здоровье 55 тыс. жителей Дании в период с 1993 по 1997 годы. Особое внимание авторы уделяли состоянию их сердечно-сосудистой системы, рациону питания и образу жизни. Выяснилось, что для значительного снижения риска возникновения фибрилляции предсердий достаточно употреблять в неделю 30 г шоколада для женщин и от 60 до 120 г для мужчин. В первом случае вероятность развития мерцательной аритмии снижалась на 21%, а во втором — на 23%.

Ранее ученые доказали, что регулярное и умеренное употребление продуктов, содержащих какао, в частности темного шоколада, благотворно влияет на работу кровеносных сосудов — возможно, из-за высокого содержания флавоноидов.
СМИ2
Gnezdo
Listis
LentaInform

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