В Томске научились лечить алкоголизм галодифом

Специалисты НИИ психического здоровья томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) испытали новые методы лечения сложных случаев алкоголизма и наркомании.По данным специалистов НИИ, в настоящее время увеличивается число случаев сочетания проявлений наркологической или алкогольной зависимости с другими психическими расстройствами. Лечение таких пациентов осложняется противоречивостью необходимой терапии. Например, применение необходимого комплекса лекарств может быть ограничено наличием психических дефектов, не позволяющих провести в полном объеме традиционную лечение. Поэтому врачи вынуждены искать эффективные препараты для таких случаев. Подобные исследования проводятся на базе отделения аддиктивных состояний в НИИ психического здоровья.«Проводилась научно-исследовательская и лечебно-оздоровительная работа с больными алкоголизмом, имеющими органическое поражение головного мозга различного генеза (посттравматического, гипертонического, сосудистого). В их лечении на фоне традиционной терапии для купирования проявлений алкогольного абстинентного синдрома использовались нетрадиционные для такого лечения препараты», — сообщили специалисты НИИ Психического здоровья.Анализ результатов, полученных после завершения курса терапии, показал снижение уровня тревоги и ангедонии (способности получать удовольствие, включая спорт, хобби, общение, снижение активности) у больных основной группы по сравнению с пациентами, в лечении которых экспериментальные препараты не применялись.Ученые, в частности, испытали противоэпилептический препарат «Галодиф», синтезированный в Проблемной научно-исследовательской лаборатории синтеза лекарственных средств Томского политехнического университета (ТПУ).«Результаты изучения клинической эффективности «Галодифа» у больных алкоголизмом выявили, помимо известного противосудорожного, еще и нормотимолептический, анальгезирующий и вегетостабилизирующий эффекты. Это значит, что препарат может применяться в период стабилизации ремиссии как противорецидивное средство для снижения патологического влечения к алкоголю и предупреждению срыва», — отмечают исследователи.По разным оценкам экономическое бремя алкоголизма в России составляет от 2% до 3% ВВП. Непрямых материальных вложений – в три раза больше. При этом 96% средств расходуются с целью устранения клинических последствий заболевания. В расчете на одного учтенного больного среднее экономическое бремя алкоголизма составляет 456 811, 56 рублей в год.