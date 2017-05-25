Ученые нашли новый метод лечения рака поджелудочной железы
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Исследователи обнаружили, что при раке поджелудочной железы опухоль может развиваться довольно быстро, и обычное лечение в данном случае бывает часто неэффективным.
Специалисты попробовали на мышах с панкреатическим раком провести комбинированное лечение, в котором использовали противоопухолевый препарат Gemzar и экспериментальный для укрепления кровеносных сосудов IPI-926. Оказалось, что такое лечение было более эффективным, чем стандартное.
Ученые довольны полученным результатом, так как панкреатический рак - одно из самых сложных в лечении заболеваний, и чаще всего приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Однако необходимы клинические испытания нового метода лечения, чтобы убедиться в его безопасности, подчеркнули исследователи.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
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