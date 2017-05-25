4 натуральных средства для снятия воспаления слизистой оболочки при гастрите

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки (в ряде случаев и более глубоких слоев) стенки желудка. Острый гастрит – острое воспаление слизистой оболочки желудка.Причин острого гастрита очень много. Это химические, механические, термические и бактериальные факторы. Механизм развития гастрита сводится к повреждению поверхностных клеток и желез слизистой оболочки желудка и развитию в ней воспалительных изменений. Воспалительный процесс может ограничиваться поверхностным эпителием слизистой оболочки или распространяться на всю толщу слизистой оболочки и даже мышечный слой стенки желудка.Гастрит может возникнуть при погрешности в питании, пищевых токсикоинфекциях, при воздействии некоторых лекарств (салицилатов, бутадиона, бромидов, наперстянки, антибиотиков, сульфаниламидов), пищевой аллергии (на землянику, грибы и др.), нарушениях обмена веществ, при ожогах.Хронический гастрит проявляется хроническим воспалением слизистой оболочки стенки желудка. Это весьма распространенное заболевание, составляющее в структуре болезней органов пищеварения около 35 %, а среди заболеваний желудка – 80–85 %.Хронический гастрит иногда является результатом дальнейшего развития острого гастрита, однако чаще развивается под влиянием различных факторов (повторных и длительных нарушений питания, употребления острой и грубой пищи, пристрастия к очень горячей пище, плохого разжевывания пищи, еды всухомятку, употребления крепких спиртных напитков).При гастритах снять боли и воспаление помогут народные средства.Рецепт 1Требуется: 8 ст. л. сока алоэ, 2 ст. л. спирта.Приготовление. Все смешайте.Применение. Пейте по 1 ч. л. 2 раза в день за полчаса до еды.Рецепт 2Требуется. Свежий сок алоэ.Применение. По 1 ч. л. за полчаса до еды 2–3 раза в день в течение 4–6 недель. Тот же свежий сок является сильным желчегонным, помогает при инфекционных поражениях печени.Рецепт 3Требуется: 50 г листьев мяты перечной, 2 ст. л. свежего сока каланхоэ, 1 стакан кипятка.Приготовление. Залейте мяту горячей водой, дайте настояться 20 минут, после чего процедите, охладите и добавьте сок каланхоэ.Применение. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды.Рецепт 4Требуется: 1 ст. л. измельченного корня аира, 0,5 ст. л. сока каланхоэ, 200 мл воды.Приготовление. Залейте корень аира кипяченой водой, дайте настояться 20 минут, затем прокипятите на водяной бане 10 минут.Отвар процедите, остудите и добавьте сок каланхоэ.Применение. Пейте по 1/2 стакана 1–2 раза в день за 20–30 минут до еды.Курс лечения – две недели. После лечения обычно изжога не беспокоит долго.