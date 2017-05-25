4 натуральных средства для снятия воспаления слизистой оболочки при гастрите
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Причин острого гастрита очень много. Это химические, механические, термические и бактериальные факторы. Механизм развития гастрита сводится к повреждению поверхностных клеток и желез слизистой оболочки желудка и развитию в ней воспалительных изменений. Воспалительный процесс может ограничиваться поверхностным эпителием слизистой оболочки или распространяться на всю толщу слизистой оболочки и даже мышечный слой стенки желудка.
Гастрит может возникнуть при погрешности в питании, пищевых токсикоинфекциях, при воздействии некоторых лекарств (салицилатов, бутадиона, бромидов, наперстянки, антибиотиков, сульфаниламидов), пищевой аллергии (на землянику, грибы и др.), нарушениях обмена веществ, при ожогах.
Хронический гастрит проявляется хроническим воспалением слизистой оболочки стенки желудка. Это весьма распространенное заболевание, составляющее в структуре болезней органов пищеварения около 35 %, а среди заболеваний желудка – 80–85 %.
Хронический гастрит иногда является результатом дальнейшего развития острого гастрита, однако чаще развивается под влиянием различных факторов (повторных и длительных нарушений питания, употребления острой и грубой пищи, пристрастия к очень горячей пище, плохого разжевывания пищи, еды всухомятку, употребления крепких спиртных напитков).
При гастритах снять боли и воспаление помогут народные средства.
Рецепт 1
Требуется: 8 ст. л. сока алоэ, 2 ст. л. спирта.
Приготовление. Все смешайте.
Применение. Пейте по 1 ч. л. 2 раза в день за полчаса до еды.
Рецепт 2
Требуется. Свежий сок алоэ.
Применение. По 1 ч. л. за полчаса до еды 2–3 раза в день в течение 4–6 недель. Тот же свежий сок является сильным желчегонным, помогает при инфекционных поражениях печени.
Рецепт 3
Требуется: 50 г листьев мяты перечной, 2 ст. л. свежего сока каланхоэ, 1 стакан кипятка.
Приготовление. Залейте мяту горячей водой, дайте настояться 20 минут, после чего процедите, охладите и добавьте сок каланхоэ.
Применение. Принимайте по 1 стакану 3 раза в день за 30 минут до еды.
Рецепт 4
Требуется: 1 ст. л. измельченного корня аира, 0,5 ст. л. сока каланхоэ, 200 мл воды.
Приготовление. Залейте корень аира кипяченой водой, дайте настояться 20 минут, затем прокипятите на водяной бане 10 минут.
Отвар процедите, остудите и добавьте сок каланхоэ.
Применение. Пейте по 1/2 стакана 1–2 раза в день за 20–30 минут до еды.
Курс лечения – две недели. После лечения обычно изжога не беспокоит долго.
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