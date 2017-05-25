Микрофлора спасает вас от опасности

Результаты экспериментов на мышах подтверждают верность выражения «нутром чую».Как установили исследователи из University College Cork (Ирландия), статья которых опубликована в журнале Molecular Psychiatry, сообщество микроорганизмов, населяющих пищеварительный тракт, влияет на то, как головной мозг реагирует на опасную ситуацию, то есть на появление чувства страха.К такому выводу ученые пришли в результате серии экспериментов на лабораторных мышах. Животные сразу после рождения были помещены в стерильную среду. Это привело к тому, что у них не сформировалась кишечная микрофлора. Как оказалось, реакция таких мышей на опасность значительно отличалась от нормальной — они либо вообще не боялись, либо реагировали очень вяло, а также как будто забывали о том, что их пугало в предыдущий раз.Однако, когда мыши попали в условия, в которых их кишечник был заселен микробами и у них сформировалась нормальная микрофлора, их реакции изменились. Они начали бояться того, чего нужно бояться, чтобы выжить, и запоминать опасные ситуации, чтобы избегать их в будущем.Затем исследователи изучили молекулярные процессы, происходящие в миндалине — ключевом регионе головного мозга, регулирующем процессы, связанные с реакцией на опасность. Именно миндалина отвечает за появление чувства тревоги и страха.Как оказалось, у мышей с отсутствующей кишечной микрофлорой молекулярные процессы в миндалине нарушены — гены, которые в норме неактивны, проявляют аномальную активность, и наоборот, гены, которые должны работать, «молчат». Все это приводит к тому, что нейроны в «центре страха» слишком возбуждены. Из-за такой гиперактивности миндалины мыши просто не в состоянии нормально реагировать на опасность. Почему кишечная микрофлора нормализует активность нейронов в миндалине, ученым пока не ясно.