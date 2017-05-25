Почему не следует увлекаться лекарствами от изжоги?

В связи с новыми данными ученые пришли к выводу, что ингибиторы протонной помпы следует использовать только для серьезных случаев гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у младенцев.Ингибиторы протонной помпы – группа препаратов, применяемая при кислотозависимых заболеваниях пищеварительной системы (к ним относят гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, диспепсию, гастриты, дуодениты). Ингибиторы протонной помпы снижают повышенную кислотность за счет снижения выработки соляной кислоты в желудке. Эти лекарства уже достаточно давно были связаны с повышенным риском переломов костей у взрослых, но до сих пор не было известно, верно ли это в отношении детей.В ходе последнего испытания исследователи из Калифорнии проанализировали данные более чем 80 000 детей, которым в свое время назначались ингибиторы протонной помпы, антагонисты H2-рецепторов или оба класса таких средств (в течение первых шести месяцев жизни). Средний возраст приема этих препаратов составил 2,9 месяца.После наблюдения в течение 5,8 лет у детей, которые использовали ингибиторы протонной помпы, риск перелома увеличился на 22%, а у тех, кто применял оба средства, риск переломов был повышен уже на 31%. Было также установлено, что использование одних только антагонистов H2-рецепторов не было связано с риском таких травм.