Плохой сон негативно влияет на обучаемость, а обструктивные апноэ приводят к аритмии

Всем известно, что хороший ночной сон имеет ключевое настроение для нашего настроения и работоспособности — и наоборот, плохой сон может превратить наш день в ад. Команда ученых из Цюрихского университета и Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе решили изучить то, как нарушения глубокой фазы сна влияет на способность мозга обучаться новому, а исследователи из Оттавы обратили внимание на то, что апноэ провоцирует развитие мерцательной аритмии.Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, изучило нейропластичность — способность мозга меняться и адаптироваться в ответ на внешнюю стимуляцию — в двигательной зоне коры мозга и то, как на нее влияет глубокий сон. Глубокая фаза сна имеет ключевое значение в формировании памяти и переработке ее, также она помогает мозгу восстанавливаться после дневной активности.В исследовании приняли участие шесть женщин и семеро мужчин, которых попросили выполнять двигательные задания после ночи ненарушенного сна и после ночи, в ходе которой глубокий сон был нарушен. Среди заданий было выучить ряд движений пальцами. Ученые смогли точно определить зону мозга, ответственную за обучение движению. С помощью электроэнцефалограммы ученые наблюдали за активностью мозга участников во время их сна.Когда фаза глубокого сна была нарушена, участники об этом не знали. По их мнению, качество сна оба раза было примерно одинаковым. Утром после ночи с нарушенной глубокой фазой сна способности участников к обучению были хуже — примерно такие же, как вечером предыдущего дня.Во время нарушенного сна синапсы нейронов не отдыхают. Без восстановительного периода синапсы очень долго находятся в напряжении, что тормозит нейропластичность — и обучаться чему-либо становится довольно непросто.Тем временем ученые из Оттавского университета в Канаде установили, что синдром обструктивного апноэ во сне повышает риск развития мерцательной аритмии. Руководитель исследования доктор Тетьяна Кендзерска и ее коллеги пришли к такому выводу, изучив истории болезни более 8 тысяч человек.Обструктивное апноэ — синдром, характеризующийся остановками дыхания во время сна из-за частичного или полного сужения верхних дыхательных путей. Пациенты с обструктивным апноэ часто страдают высоким давлением, что, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мерцательная аритмия (или фибрилляция предсердий) характеризуется нерегулярным, зачастую слишком частым сердцебиением, которое может повысить риск инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений.Средний возраст участников исследования — 47 лет. У них у всех было диагностировано обструктивное апноэ, но не мерцательная аритмия. Ученые изучили медицинские карты каждого пациента и посмотрели, сколько пауз в дыхании было у человека каждый час сна и сколько времени человек проводил с недостаточной насыщенностью кислородом — менее 90%. В среднем в течение 10 лет у 173 пациентов развилась аритмия, которая потребовала госпитализации. Недостаточная насыщенность кислородом влияла на риск развития мерцательной аритмии, тогда как число пауз в дыхании во время каждого часа сна не влияло на риск развития аритмии.