В Крыму обнаружили неизвестных ранее переносчиков опасных болезней

Научные сотрудники Крымского Федерального университета (КФУ) им. Вернадского заявили о выявлении нового вида переносчиков болезней. Об этом сообщил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медакадемии КФУ Искандер Каримов."Буквально на прошлой неделе мы получили информацию о том, что скрининговый материал, который был набран нашими сотрудниками и отправлен для проведения исследований в Новосибирск, показал совершенно новые данные", – сообщил профессор.По его словам, во время исследования сыворотки людей, которые подверглись нападению клещей, были выявлены новые разновидности некоторых возбудителей. Их уже внесли в Мировой банк.Профессор отметил, что в этом направлении в вузе проводится колоссальная работа, так как проблемы, связанные с активностью клещей в Крыму, с каждым годом становятся все актуальнее."В Крыму проводится большое число мероприятий, связанных с выявлением заболеваний, которые переносят клещи. Наши возможности расширяются. С прошлого года хорошо зарекомендовали себя методы диагностики выявления возбудителей в клещах, которые проводятся в Роспотребнадзоре. Почти все лаборатории в республике хоть и работают на коммерческой основе, но имеют возможность диагностировать такие серьезные заболевания, как боррелиоз, еще его называют болезнью Лайма, и клещевой энцефалит", – рассказал Каримов.В свою очередь биолог отдела особо опасных инфекций крымской санэпидемстанции Николай Товпинец отметил, что в фауну Крымского полуострова был добавлен один из клещей, который до этого даже не регистрировался."Речь идет об азиатском виде, который обнаружили в 1991 году в Щелкино. Открытие было случайным. Необычного клеща сняли с ребенка, который не выезжал за пределы города. Новый для нас вид был подтвержден питерским ведущим специалистом", – сообщил биолог.Кроме клещей, ученые КФУ исследуют и других переносчиков заболеваний."Различные возбудители заболеваний распространяются не только клещами, которых более 30 видов, есть еще ближайшие их родственники, также участвующие в циркуляции различных заболеваний, в том числе и особо опасные для человека. Сюда относятся и комары, и слепни, и различные мокрицы – всего их более 250 видов. Необходимо расширять базу исследований, включать в нее не только представителей клещей, но и переключаться на другие группы членистоногих, в том числе и насекомых", – считает старший преподаватель кафедры и зоологии Таврической академии КФУ Владимир Кучеренко.Он отметил, что перспективы этого направления очевидны. "Благодаря подобным исследованиям мы открываем новые для науки и Крыма виды, рода и семейства. У нас есть возможность внести огромный вклад в науку", – подчеркнул Кучеренко.Как сообщалось ранее, с начала года в медучреждения Крыма после укусов клещей обратились 1322 человека, в том числе 705 детей.