Обезболивающие лекарства повышают артериальное давление
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Речь идет о действующих веществах ибупрофен, напроксен и пироксекам. Гораздо меньше повышает давление ацетилсалициловая кислота. Эрик Мартин указал, что фармацевты наряду с врачами также должны уделять внимание вопросам безопасности лекарств и помнить о возможных побочных эффектах и нежелательных лекарственных взаимодействиях. Тем самым можно избежать допущенных медиками ошибок в назначении медикаментов.
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