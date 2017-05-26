Яйца помогут в профилактике рака груди

Вещество холин, содержащееся в большом количестве в яйцах, способно снизить риск возникновения рака молочных желез, считают американские исследователи из Северной Каролины.Ученые провели исследование, в результате которого установили, что потребление большого количества холина сокращает риск возникновения опухолей груди на 24%. В среднем высокое количество холина было определено числом 455 миллиграммов или больше.По мнению специалистов, холин необходим для нормального функционирования клеток, включая функции мозга и нервов, для хорошей памяти, здорового сердца и оптимального обмена веществ независимо от вашего возраста или пола.Ученые сообщили, что одно яйцо содержит 125,5 миллиграммов холина или примерно четверть рекомендованной ежедневной дозы, что делает яйца превосходным источником этого вещества, утверждают эксперты. Холин найден исключительно в яичном желтке. Другие источники холина – печень, пшеница и цветная капуста. Онкологи советуют женщинам для профилактики рака груди ежедневно употреблять в пищу 2-3 яйца.