Электронные сигареты также вызывают рак

Исследователи вновь доказали, что электронные сигареты вовсе не являются безвредными для здоровья. Теперь выяснилось, что содержащиеся в электронном пару химикаты могут вызывать рак мочевого пузыря.Всплеск популярности электронных сигарет ранее приветствовался учеными, так как считается, что эти устройства помогают жертвам никотиновой зависимости бросить курить. Однако научные споры о последствиях электронного курения для здоровья человека не утихают. И вот теперь в распоряжении противников электронных сигарет появился новый довод.Выяснилось, что в пару, который вдыхают пользователи этих устройств, содержатся сразу два компонента, вызывающие повреждения тканей мочевого пузыря, способное перерасти в полноценный рак. В моче 92% пользователей электронных сигарет были обнаружены эти компоненты, связанные с раком мочевого пузыря.Выводы исследования полностью противоречат полученным ранее данным о том, что электронные сигареты не вызывают рак, как это делают полноценные сигареты с никотином. Сегодня этими электронными устройствами пользуются миллионы людей в разных странах мира. Исследователи из Vanderbilt-Ingram Cancer Center в американском Нэшвилле сопоставили мочу пользователей электронных сигарет с мочой некурящих людей. Большая часть никотина выделяется из организма при помощи мочи, и ученые отслеживали 5 хорошо известных компонентов, вызывающих рак мочевого пузыря.Результаты показали, что эти компоненты имеются практически у всех пользователей электронных сигарет. Во время второго исследования ученые проанализировали эффект никотина и его химических компонентов, включая нитрозамины и формальдегид, на восстановление ДНК оболочки клеток мочевого пузыря. Выяснилось, что электронные сигареты способствуют повреждениям оболочки, перерастающим в опухоли.