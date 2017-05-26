Диета обделяет клетки мозга
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На это тело реагирует, вырабатывая жирные кислоты, инициирующие возникновение в мозге сигнала о голоде, повышая аппетит.
Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна при Университете Ешива в Нью-Йорке заявляют, что данное открытие позволит создать более эффективные способы терапии, направленной на потерю веса. Тесты на мышах выявили следующее: если не давать клеткам мозга поедать себя в ходе процесса аутофагии, то уровень голода в ответ на нехватку питательных веществ не повышался.
Подобные химические изменение в мозге приводили к тому, что мыши становились легче и стройнее после периода голодания. Комментирует доктор Раджат Сингх, руководивший изысканием: "Химический путь, необходимый для обслуживания клетки, также влияет на регулирование аппетита. Терапия, направленная на данный химический путь, заставит человека меньше есть и активнее сжигать жир".
Listis
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