Диета обделяет клетки мозга

Люди, сидящие на диетах и пытающиеся сбросить вес, обделяют клетки мозга. Из-за того, что им не хватает питательных веществ, клетки буквально начинают есть себя. В итоге чувство голода обостряется, установили ученые.На это тело реагирует, вырабатывая жирные кислоты, инициирующие возникновение в мозге сигнала о голоде, повышая аппетит.Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна при Университете Ешива в Нью-Йорке заявляют, что данное открытие позволит создать более эффективные способы терапии, направленной на потерю веса. Тесты на мышах выявили следующее: если не давать клеткам мозга поедать себя в ходе процесса аутофагии, то уровень голода в ответ на нехватку питательных веществ не повышался.Подобные химические изменение в мозге приводили к тому, что мыши становились легче и стройнее после периода голодания. Комментирует доктор Раджат Сингх, руководивший изысканием: "Химический путь, необходимый для обслуживания клетки, также влияет на регулирование аппетита. Терапия, направленная на данный химический путь, заставит человека меньше есть и активнее сжигать жир".