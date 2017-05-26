Поведенческая терапия может ослабить признаки аутизма
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В ходе исследования, которое продолжается до сих пор, было доказано, что некоторые дети, которым поставили диагноз аутизма до четырех лет назад, избавились от симптомов заболевания с помощью специальной поведенческой терапии. Результаты были представлены на конференции по вопросам аутизма в Чикаго.
В исследовании приняли участие дети в возрасте 9 - 18 лет. По мнению руководителя исследования Deborah Fein, около 10 - 20% детей справлялись со многими проблемами аутизма. Однако она предупредила, что, несмотря на усиленную терапию, большинство детей все же продолжают страдать аутизмом. Она рассказала, что у «выздоровевших» детей результаты нейропсихологических, вербальных и невербальных тестов показывают, что они становятся «нормальными».
Многие специалисты считают результаты исследования настоящим прорывом. Аутизм – это серьезное состояние, которое всесторонне влияет на жизнь человека. Примерно 1 из 100 человек в Великобритании страдает от аутизма, – а это полмиллиона человек. В данный момент не существует никакого лечения этого состояния, хотя правильная поддержка может сильно сгладить проявления заболевания и помочь людям реализовать свой потенциал, поэтому очень важно, чтобы людям, страдающим аутизмом, оказывали помощь, считают ученые.
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