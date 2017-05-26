Поведенческая терапия может ослабить признаки аутизма

С помощью специальной поведенческой терапии удалось избавить от симптомов заболевания некоторых детей с аутизмом, диагноз которым был поставлен до четырех лет назад, сообщили специалисты.В ходе исследования, которое продолжается до сих пор, было доказано, что некоторые дети, которым поставили диагноз аутизма до четырех лет назад, избавились от симптомов заболевания с помощью специальной поведенческой терапии. Результаты были представлены на конференции по вопросам аутизма в Чикаго.В исследовании приняли участие дети в возрасте 9 - 18 лет. По мнению руководителя исследования Deborah Fein, около 10 - 20% детей справлялись со многими проблемами аутизма. Однако она предупредила, что, несмотря на усиленную терапию, большинство детей все же продолжают страдать аутизмом. Она рассказала, что у «выздоровевших» детей результаты нейропсихологических, вербальных и невербальных тестов показывают, что они становятся «нормальными».Многие специалисты считают результаты исследования настоящим прорывом. Аутизм – это серьезное состояние, которое всесторонне влияет на жизнь человека. Примерно 1 из 100 человек в Великобритании страдает от аутизма, – а это полмиллиона человек. В данный момент не существует никакого лечения этого состояния, хотя правильная поддержка может сильно сгладить проявления заболевания и помочь людям реализовать свой потенциал, поэтому очень важно, чтобы людям, страдающим аутизмом, оказывали помощь, считают ученые.