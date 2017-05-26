Самое простое средство для профилактики и лечения гипертонии

Для лечения гипертонической болезни используется множество средств, и далеко не последнее место в их ряду занимает свекла. Дело в том, что для понижения артериального давления чрезвычайно важно употребление продуктов, богатых калием, поскольку они помогают вывести из организма излишки воды и натрия.Народная медицина советует использовать свеклу в любом виде для лечения и профилактики гипертонической болезни, но особенно эффективен в этом случае свекольный сок. Как правило, его смешивают с медом в соотношении 1:1. Смесь следует употреблять по 1/4-1/3 стакана по 3–4 раза в день.Для понижения артериального давления врачи часто рекомендуют и специальную свекольную смесь. Для ее получения, нужно взять четыре стакана свекольного сока, четыре стакана меда, 100 г болотной сушеницы и 500 г водки. Все составные части соединить, тщательно перемешать. Смесь надо настаивать в течение 10 суток в плотно закупоренной посуде в темном прохладном месте. Потом процедить и отжать.Смесь надо принимать по 1–2 столовые ложки 3 раза в день за полчаса до еды. Средство следует применять при гипертонии первой и второй степени.Но не только в лечении гипертонической болезни поможет свекла: очень важно ее употребление и для профилактики этого заболевания. Ведь в свекле много кальция и магния, а их соли позволяют снизить артериальное давление.