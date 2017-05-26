Как снять воспаление в поджелудочной железе и печени: 7 продуктов

Часто можно услышать разговоры о том, что образ жизни современного человека и его питание не идут на пользу его поджелудочной железе и печени.Чем больше переработанной пищи и чем меньше натуральных продуктов мы употребляем, тем больше страдают от нашего питания эти важные и чувствительные органы.Задумываемся о наших привычках и образе жизни, который мы ведём: курение, низкая физическая активность, злоупотребление сладостями. Часто мы отдаём предпочтение переработанной пище и пренебрегаем натуральной: например, предпочитаем варенье свежим фруктам.Часто мы возвращаемся домой усталыми и размораживаем уже готовую еду на ужин вместо того, чтобы посвятить время приготовлению полезных и натуральных блюд. Именно в последних ингредиентам сохраняются все полезные микроэлементы: антиоксиданты, минералы и витамины.Каждый из нас понимает, что обязательными условиями здорового питания являются время и желание.Поверьте, ваше здоровье и благополучие стоят этих усилий. Хорошее самочувствие необходимо ценить. Что касается поджелудочной железы и печени, то, как сообщает health info со ссылкой на «Шаг к здоровью», эксперты рассказали о продуктах, которые больше других полезны для этих органов. Постарайтесь регулярно включать их в свой рацион.Не забывайте о том, что состояние печени и поджелудочной железы сказывается на вашем общем здоровье. Поэтому проявляя подобную заботу, вы сможете улучшить своё самочувствие.1. Натуральный сок из свёклы и морковиУвеличение печени, или гепатомегалия, может развиваться по нескольким причинам: из-за появления жировых отложений в печени или перенесённых вирусных заболеваний, а также гепатита.Если это ваш случай, лечащий врач сможет подобрать вам подходящее лечение.При этом очень важно следить за своим питанием и регулярно пить натуральный сок из свёклы и моркови. Также этот напиток полезен и для поджелудочной железы.Ингредиенты1 свёкла1 морковь5 столовых ложек сока лимона (50 мл.)1 стакан воды (200 мл.)ПриготовлениеПервым делом необходимо тщательно вымыть корнеплоды. После этого нарежьте их мелкими кусочками, чтобы облегчить их перемешивание в блендере.Когда у вас получится однородное пюре, добавьте стакан воды и лимонный сок.Пить этот напиток нужно по утрам. Вот увидите, как хорошо вы себя почувствуете после этого.2. Зелёный чайЗелёный чай представляет собой полезный напиток, укрепляющий здоровье печени и поджелудочной железы.Благодаря содержащимся катехинам он не только позволит успокоить воспалительные процессы, но и нормализует работу этих важных органов.Антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в этом напитке, помогают бороться с ожирением печени и стимулируют регенерацию ее клеток.Несмотря на это, злоупотреблять зелёным чаем не стоит. Одной чашки в день будет вполне достаточно.3. АвокадоСодержащийся в авокадо глутатион представляет собой производный от аминокислот трипептид. Он помогает очистить печень и поджелудочную железу от токсинов.Стоит иметь в виду, что помимо этого авокадо являются богатым источником полезных мононенасыщенных жиров.Эти жиры позволяют заботиться о стенках кровеносных сосудов и облегчают переработку печенью «плохого» холестерина (LDL-холестерин).4. Оливковое масло для печени и поджелудочной железыРастительные масла холодного отжима, например, оливковое, конопляное или льняное, приносят большую пользу здоровью нашей печени. То же самое касается и поджелудочной железы.При этом не стоит забывать о том, что употреблять растительные масла нужно в умеренном количестве. Лучше всего включать их в свой рацион в натуральном виде. Так, можете добавлять эти масла в салаты или готовить тосты из цельнозернового хлеба.Растительные масла помогут успокоить воспалительные процессы в этих органах и очистить их от вредных токсинов. Благодаря этому твоё самочувствие станет лучше.5. КрупыКрупы, о которых пойдёт речь, являются источниками клетчатки, белков и минералов. Некоторые из них мы практически не используем при приготовлении пищи. При этом эти крупы содержат больше полезных микроэлементов, чем злаки, которые мы используем регулярно.Прежде всего необходимо обратить внимание на пшено, киноа и гречневую крупу.Эти крупы содержат ферменты, стимулирующие пищеварение. Они успокаивают воспалительные процессы, снижают уровень холестерина в крови и заботятся о здоровье сердца.Постарайтесь регулярно покупать эти крупы и использовать их для приготовления различных блюд.6. АртишокАртишок отлично подходит для любого ужина. Он вкусный и аппетитный.Что касается нашего здоровья, то эти овощи идут на пользу поджелудочной железе, печени и желчному пузырю.Артишок облегчает переваривание жиров, снимает воспаление и налаживает работу вялой и жирной печени.Помимо этого артишок стимулирует выведение токсинов и активирует перистальтику кишечника.Рекомендуется есть на ужин артишоки с оливковым маслом, уксусом и лимоном.7. ПапайяПапайя — это нечто большее, чем вкусный тропический фрукт, полезный для пищеварения.Благодаря содержащимся в ней флавоноидам, например, криптоксантину, мы можем снизить уровень «плохого» холестерина в крови, приостановить окисление клеток и успокоить воспалительные процессы в этих органах.Как только у вас появляется возможность приобрести папайю, не упускайте ее. Ваш организм скажет вам большое спасибо за внимательную заботу.