Уникальная вакцина против ВИЧ, судя по всему, скоро выйдет на рынок

Компания Inovio приблизилась к созданию эффективной ДНК-вакцины Pennvax-GP против ВИЧ-инфекции. Уже опубликованы данные клинических исследований первой фазы.Ученые тестировали вакцину вместе с интерлейкином-12 (IL-12 - активатор клеточного иммунитета). И эта комбинация давала клеточный иммунный ответ и повышенную экспрессию клеток CD4+ или CD8+ у 71 из 76 пациентов. То есть эффективность вакцины составила 93%. А вот гуморальный иммунный ответ (активация В-клеток) был зафиксирован у 94% добровольцев.Испытания на людях разработчики проводят при поддержке Национального института аллергий и инфекционных заболеваний США (NIAID). Кстати, параллельно NIAID организовал полевые исследования особого режима иммунизации против ВИЧ-инфекции. Эксперимент проводится среди 5400 человек в ЮАР.Используются две экспериментальные вакцины - ALVAC-HIV (векторная вакцина) и двухкомпонентная субъединичная вакцина на основе вирусного белка gp120. Плюс, добровольцам ввели усилитель вакцин.