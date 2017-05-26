Инъекции мышечных клеток могут помочь при недержании

В скором времени пациентам начнут вводить их собственные клетки, дабы вылечить недержание мочи. Идея за этим стоит следующая: инъекции позволят усилить мышцы, окружающие мочевой пузырь, снизив остроту проявления симптомов.Ученые уже протестировали клеточную технологию на животных в Медицинской школе Университета Питтсбурга. Они доказали: введение мышечных клеток в мышцы уретры позволяли привести мышцы в тонус. Что касается тестов на людях, то исследователи взяли ткань скелетных мышц у пациентов и размножили клетки в лаборатории. По их идее, попав в тело, данные клетки начнут расти, и станут естественной частью организма.Известно, что технология опробована на 300 женщин в ходе трех испытаний. Так, в первом испытании все 42 пациентки чувствовали себя лучше после инъекций, а 35 человек полностью излечились. Во втором улучшения были отмечены у пяти из восьми женщин. Одной же удалось полностью избавиться от недержания. А в третьем испытании лучше себя почувствовал 61% добровольцев.Самое большое испытание должно начаться в следующем месяце. В нем примут участие 246 женщин. Одна из задач – вычислить оптимальный объем вводимых клеток.Согласно статистике, недержание поражает каждую десятую и более женщину, и каждого двадцатого мужчину. Причем, с возрастом риск увеличивается. Бывает недержание двух типов. К первому типу относится недержание, характеризующееся ослаблением мышц тазового дна, предотвращающих мочеиспускание. В итоге, когда мочевой пузырь находится под давлением (во время покашливания или смеха), моча вытекает.Второй тип предполагает наличие резких, несдерживаемых позывов к мочеиспусканию. Здесь мочевой пузырь становится чрезмерно активным и начинает сокращаться, когда не надо.